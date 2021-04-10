В Киеве побит рекорд суточной смертности от коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве от коронавируса умер 51 человек. Это наибольшее число за сутки с начала пандемии. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.
В общем, от коронавируса в Киеве с начала пандемии умерли уже 3848 человек.
Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки подтвердили 1605 новых случаев заболевания, среди них женщины 922, 607 мужчин и 76 детей.
Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).
Напомним, за минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники.
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