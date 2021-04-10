В Украине за минувшие сутки, 9 апреля, зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

За прошедшие сутки:

госпитализовано - 4 709 человек;

смертей - 398;

выздоровели - 10 722 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54420, методом ИФА - 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44861).



За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 841 137 человек;

выздоровели - 1 405 826 человек;

летальных исходов - 36 779;

проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях. 19 858 человек привито против COVID-19 в сутки. 373 002 человека привито с начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;

Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;

Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;

Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;

Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;

Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;

Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;

Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;

Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;

Луганская область - 263 случая / 390 прививок;

Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;

Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;

Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;

Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;

Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;

Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;

Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;

Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;

Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;

Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;

Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;

Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.

Читайте также, Минздрав прогнозирует 30 тысяч COVID-больных в сутки в следующие 10 дней. Рост заболеваемости провоцирует "британский" штамм, рост новых случаев обусловлен тем, что из-за нового штамма клиническая картина коронавируса постоянно меняется.

Кроме того, Киевсовет передумал самостоятельно закупать вакцину от коронавируса. Это опровергла замглавы КГГА Анна Старостенко, однако не смогла объяснить, почему Киев до сих пор не подписал ни одного контракта на закупку вакцин.

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