В Киеве пьяный мужчина разгуливал с двумя змеями (фото) [ Редактировать ]
Источник: Министерство внутренних дел
В Киеве полиция задержала мужчину, который гулял по улице с двумя змеями и приставал к прохожим. Инцидент произошел по улице Клавдиевская 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
"Мужчина был в нетрезвом состоянии. Повесив змей на шею, он решил прогуляться по городу. Из-за некомфортной температуры воздуха змеи вели себя неспокойно", - говорится в сообщении.
Хулиган положил их на крышу чужого автомобиля. Прохожие вызвали полицию.
Во время общения с правоохранителями, нарушитель отказался назвать свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи - также не сказал, поэтому патрульные его задержали и доставили в райотдел.
На нарушителя инспекторы составили материалы по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (Появление в общественных местах в п'яном виде) Куоап.
Змей передали зоозащитникам, чтобы те помогли найти им временное, оборудованное всем необходимым, прибежище.
Ранее в Киеве бывший депутат Киевсовета поджег автомобиль жены и пытался спалить ее квартиру. Полицейским он рассказал, что таким образом мстит за измену.
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