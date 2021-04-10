Велика Британія у жалобі за принцом Філіпом. По всій країні військовими салютами віддали шану чоловікові королеви Єлизавети Другої. Гарматні залпи пролунали від Лондона до заморської території Гібралтару, а також у країнах Співдружності.

Другий день підданці британської корони несуть квіти та свічки до королівських резиденцій. Щоправда, в Букінгемському палаці попросили громадян дотримуватися карантинних обмежень і не намагатися взяти участь у поховальних заходах.

Поховають герцога Единбурзького 17 квітня. Попрощатися з ним прилетить і принц Гаррі, але без дружини. Вагітній Меган Маркл перельоти заборонив лікар.