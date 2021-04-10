У Британії військовими салютами віддали шану принцу Філіпу [ Редактировать ]
Велика Британія у жалобі за принцом Філіпом. По всій країні військовими салютами віддали шану чоловікові королеви Єлизавети Другої. Гарматні залпи пролунали від Лондона до заморської території Гібралтару, а також у країнах Співдружності.
Другий день підданці британської корони несуть квіти та свічки до королівських резиденцій. Щоправда, в Букінгемському палаці попросили громадян дотримуватися карантинних обмежень і не намагатися взяти участь у поховальних заходах.
Поховають герцога Единбурзького 17 квітня. Попрощатися з ним прилетить і принц Гаррі, але без дружини. Вагітній Меган Маркл перельоти заборонив лікар.
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