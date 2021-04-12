Во вторник, 13 апреля, Верховная Рада намерена провести внеочередное заседание. Его инициировала фракция "Слуга народа". Об этом заявил замглавы фракции Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента.

Внеочередное заседание включает ряд вопросов. Это вопросы и связанные с военной темой, совершенствование оборонных заказов. Внесение изменений по поводу ритуалов захоронения военных, это тоже очень важно. К сожалению, у нас погибают военные.

Также рассмотрят вопрос о разблокировании большой приватизации, ведь одна из фракций заблокировала ее постановлением.

Это и вопросы образования. Важно сейчас сделать рамку по сдаче или несдаче ВНО теми, кто не хочет вступать в вузы. В прошлом году так делали, это позволило уменьшить загруженность центров оценки, в момент коронавируса тоже очень важно, чтобы меньше детей потенциально были под заражением.

Кроме того, в повестке дня - вопрос валютных кредитов, а именно продление до начала 2022 года моратория на взыскание залогового жилого имущества.

Вопрос валютных заемщиков так называемый. Он уже давно тянется, несколько лет. 21 числа истекает мораторий, необходимо до 21 апреля определиться с этим вопросом.

Напомним, что Верховная Рада может собраться на два внеочередных заседания.

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