Рада хочет собраться на два внеочередных заседания [ Редактировать ]
На этой неделе, Верховная Рада Украины намерена собраться на два внеочередных заседания. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.
Оба их инициировали депутатские фракции и группы.
"Возможно, даже завтра состоится два внеочередных заседания", - сказал он.
Напомним, Рада раздаст деньги ФОПам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 12 апреля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал заявление
На следующей неделе народные депутаты кроме штатных пленарных заседаний, соберутся на два внеочередных заседания
В среду, 31 марта, первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук сделал заявление
Во вторник, 30 марта, парламентарии лишили полномочий народных депутатов Александра Скичко и Игоря Колыхаева
По состоянию на понедельник, 29 марта ,ЦИК обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50