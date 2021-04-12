На этой неделе, Верховная Рада Украины намерена собраться на два внеочередных заседания. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

Оба их инициировали депутатские фракции и группы.

"Возможно, даже завтра состоится два внеочередных заседания", - сказал он.

Напомним, Рада раздаст деньги ФОПам.

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