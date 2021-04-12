Витрачають більше, аніж надходить від частки єдиного соціального внеску. Так пояснили затримку виплат лікарняних українцям у Фонді соцстрахування. Там відзначили, що суми виплат за листками непрацездатності зросли на понад 38% у порівнянні з минулим роком. Про інші новини вітчизняної економіки - в огляді Анастасії Старовойт.

Кабмін затвердив список тих, хто може претендувати на 8 тисяч гривень держдопомоги під час чергового карантину. Відповідний закон набрав чинності 9 квітня. Він стосується ФОПів та найманих працівників, які опинилися у так званих "червоних зонах" і лишилися без заробітку.

У списку компанії з роздрібної торгівлі, громадського харчування, заклади культури і спорту. Подати заявку на отримання обіцяних виплат можна, як і раніше, через додаток "Дія".

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Антимонопольний комітет візьметься за ціни на яйця, цукор і олію. Очільниця відомства, Ольга Піщанська, заявила, що наразі комітет досліджує різке зростання роздрібних цін на ці види товарів. По цукру вже почали розслідування.

Щодо решти продуктів - встановлюють, на якому рівні ціни злетіли вверх - виробника, постачальника або торговельної мережі. За даними антимонопольного комітету, ціни на яйця і рослинну олію можуть вкотре вирости напередодні Великодніх свят.

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Президент України підписав закон про захист боржників від колекторів у разі простроченої заборгованості. Повноваження контролювати дану сферу надали Національному банку України. Підписаний закон запроваджує чіткі правила поведінки кредиторів і колекторів під час врегулювання проблемної заборгованості. І встановлює ряд вимог до кредитодавців та колекторських компаній.

Зокрема, дотримуватися етичної поведінки з боржником, інформувати його у разі залучення колекторів; укладати договори лише із зареєстрованими колекторськими компаніями. У разі недотримання - передбачені штрафи. Наразі в Україні близько двох сотень так званих колекторських компаній, які нехтують законами та "вибивають" борги з українців брудними методами.

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В Україні знайшли альтернативу природному газу. Щоправда, вдвічі дорожчу. Так званий біометан пропонують робити із сільськогосподарських відходів. Це дасть змогу зекономити на імпорті звичайного блакитного палива. Успішне використання нового палива пропонують взяти в розробку у Держенергоефективності.

Потенційно, Україна щорічно може "видобувати" щонайменше 8 млрд кубометрів біометану. Для порівняння, майже стільки ж природного газу спожило українське населення за минулий рік.