Украина договорится с ОАЭ о большой поставке COVID-вакцины [ Редактировать ]
Украина договаривается с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставке 5 млн доз вакцины от COVID. Речь идет о препарате китайской компании Sinopharm. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сообщается, что с рабочей поездкой в ОАЭ находится делегация с участием вице-премьера, министра реинтеграции Алексея Резникова, главы Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Также сообщается, что приоритетным для Украины является вопрос поставок вакцины от COVID. В частности, эмиратская компания вместе с китайским производителем "Синофарм" наладила производство инактивированной вакцины под названием Hayat-Vax COVID-19.
"На встрече обсудили возможность поставки в Украину как минимум 5 млн доз вакцины. На сегодня завод в ОАЭ имеет мощность производства около 2 миллионов доз в месяц. Для увеличения мощности планируется построить новый завод, который заработает до конца 2021, а благодаря поэтапной разработке он достигнет мощности 200 млн доз в год", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson начала поставки вакцины в ЕС.
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