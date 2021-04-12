Майже 6 мільйонів американців постраждали від торнадо

Майже 6 мільйонів американців постраждали від торнадо, що лютують зараз у країні. Понад 50 тисяч залишилися без електрики.

Щонайменше дві людини загинули. Одразу п'ять смерчів пролетіли узбережжям Мексиканської затоки. У Луїзіані швидкість вітру сягала двохсот двадцяти п'яти кілометрів за годину. Стихія ущент знищила кілька будинків. Погодні попередження про повені, град і зливи оголосили в Оклахомі, Техасі, Арканзасі та Міссісіпі.