Торнадо у США: щонайменше дві людини загинули [ Редактировать ]
Майже 6 мільйонів американців постраждали від торнадо, що лютують зараз у країні. Понад 50 тисяч залишилися без електрики.
Щонайменше дві людини загинули. Одразу п'ять смерчів пролетіли узбережжям Мексиканської затоки. У Луїзіані швидкість вітру сягала двохсот двадцяти п'яти кілометрів за годину. Стихія ущент знищила кілька будинків. Погодні попередження про повені, град і зливи оголосили в Оклахомі, Техасі, Арканзасі та Міссісіпі.
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