В киевском метро забиты вагоны, а проверяющих нет (видео) [ Редактировать ]
Источник: Страна
В Киеве уже девятый день продолжается локдаун, который предусматривает суровые ограничения на поездки в общественном транспорте. Несмотря на это, поезда столичной подземки в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью. Об этом сообщает интернет-издание "Страна".
Корреспондент проехался в подземке от станции "Академгородок" до станции "Крещатик". Еще на "Академгородке" вагон был заполнен на 100%, а дальше пассажиров только прибавлялось. Давки не было, но люди стояли плотно.
О социальной дистанции в таких условиях можно забыть, а на платформах не было сотрудников полиции или метрополитена, которые следили бы за количеством пассажиров в вагонах.
Напомним, что с 5 апреля проезд в общественном транспорте осуществляется только по специальным пропускам, получить которые могут работники критических сфер жизнеобеспечения.
Напомним, что в Киеве локдаун действует до 16 апреля. Но уже на этой неделе городская комиссия решит, продлевать его или нет.
Ранее мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху.
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