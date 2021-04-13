В Киеве уже девятый день продолжается локдаун, который предусматривает суровые ограничения на поездки в общественном транспорте. Несмотря на это, поезда столичной подземки в утренний час пик 13 апреля заполнены полностью. Об этом сообщает интернет-издание "Страна".

Корреспондент проехался в подземке от станции "Академгородок" до станции "Крещатик". Еще на "Академгородке" вагон был заполнен на 100%, а дальше пассажиров только прибавлялось. Давки не было, но люди стояли плотно.

О социальной дистанции в таких условиях можно забыть, а на платформах не было сотрудников полиции или метрополитена, которые следили бы за количеством пассажиров в вагонах.

Напомним, что с 5 апреля проезд в общественном транспорте осуществляется только по специальным пропускам, получить которые могут работники критических сфер жизнеобеспечения.

Напомним, что в Киеве локдаун действует до 16 апреля. Но уже на этой неделе городская комиссия решит, продлевать его или нет.

Ранее мы писали о том, что в Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху.