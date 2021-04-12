На сегодняшний день в Киеве локдаун действует до 16 апреля. Но уже на этой неделе городская комиссия решит, продлевать его или нет. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ограничения "красной зоны" в столице были объявлены до 16 апреля. Мы говорим о том, что городская власть будет исходить исключительно из эпидемиологической ситуации", - заявил мэр.

В среду, 14 апреля, состоится заседание комиссии по чрезвычайными ситуациям города, где примут решение о дальнейших шагах относительно карантинных ограничений в Киеве

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