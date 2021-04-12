В Министерстве здравоохранения рассказали о том, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху, которую будут отмечать в стране 2 мая. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение.

По словам главного санитарного врача, сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи.

Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году.

Отмечается, что на Пасху не планируется закрывать храмы. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

Напомним, Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса до конца года. Кабинет министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации населения.

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