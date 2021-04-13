В Черновицкой области сотрудники Госпогранслужбы применили оружие при задержании контрабандистов, "работающих" между Украиной и Румынией.

Злоумышленники занимались перевозкой сигарет. Автомобиль был остановлен в 2,5 километрах от государственной границы Украины. Нарушители пытались скрыться, однако после нескольких предупредительных выстрелов в воздух, остановились.

В ходе реализации оперативной информации при участии сотрудников оперативных подразделений Черновицкого отряда совместно с военнослужащими отдела пограничной службы типа С, задержаны внедорожник Mitsubishi британской регистрации.

Отмечается, что во время обыска в транспортном средстве было обнаружено 5200 пачек табачных изделий без акцизных марок. На место инцидента были вызваны сотрудники Национальной полиции.

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Кроме того, СБУ "накрыла" международную контрабанду сигарет на 20 миллионов. Табачная продукция была скрыта под видом текстильных изделий для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей, идет следствие.

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