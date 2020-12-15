Сотрудники Службы безопасности Украины "накрыли" пограничников в Ровенской области, которые занимались крышеванием ввоза на территорию Украины незаконных товаров.

Было достоверно установлено, что в деле участвовали 15 человек, среди которых высокие должностные лица Госпогранслужбы. Контрабандные товары были спрятаны в одном из лесхозов для реализации в Украине.

Отмечается, что в Волынской и Ровенской областях провели обыски, при которых было изъято более 75 тысяч пачек табачных изделий и янтарь, весом в 5 килограмм. К тому же была заблокирована попытка провоза 225 тысяч пачек сигарет заграничного производства. Продолжается следствие.

Ранее мы писали, что на Закарпатье пограничник и священник промышляли контрабандой сигарет. Для переправки табачных изделий использовали летательный аппарат типа автожир.

Кроме того, СБУ "накрыла" международную контрабанду сигарет на 20 миллионов. Нелегальную продукцию обнаружили в одном из частных контейнерных терминалов.

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