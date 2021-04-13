Во вторник, 13 апреля, Верховная Рада Украины отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год.

Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5138-1. "За" проголосовали 276 депутатов.

В прошлом году Рада приняла закон, которым отсрочила трансформацию санаторных школ на год.

В профильном комитете обращали внимание, что не все учредители взвешенно подошли к этому вопросу.

Закон предусматривает перенести трансформацию санаторных школ на год - до июля 2022 года. В документе основателей обязали согласовывать в Министерстве образования и науки проекта решения о ликвидации и реорганизации санаторных и специальных школ, а также учебно-реабилитационных центров.

Напомним, что Верховная Рада может собраться на два внеочередных заседания.

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