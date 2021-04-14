В среду, 14 апреля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по коронавирусу. Он отметил, что карантин вводится в качестве ответа на количество больных и госпитализированых.

Так, по его словам, ситуация в стране с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.

На сегодня есть некоторая стабилизация. Похоже, что Украина подходит к плато. Что пик заболеваемости стабилизировался. За прошлую и за позапрошлую неделю количество больных уменьшилось на 2 тысяч. Немного стабилизировалась ситуация в Киеве.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше 5 тысяч украинцев с коронавирусом попали в больницу

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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