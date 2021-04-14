Больше 5 тысяч украинцев с коронавирусом попали в больницу [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 14553 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 612 детей и 426 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
Таким образом, в стране:
- госпитализированы 5063 человек,
- летальных случаев - 467,
- выздоровели - 12384 человека.
При этом с начала пандемии в Украине заболели 1887338 человек, выздоровели 1442618 человек, летальных случаев - 38225.
Статистика заболеваемости по регионам:
- Киев - 1457 случаев
- Винницкая область - 380 случаев
- Волынская область - 374 случая
- Днепропетровская область - 606 случаев
- Донецкая область - 837 случаев
- Житомирская область - 392 случая
- Закарпатская - 157 случаев
- Запорожская область - 876 случаев
- Ивано-Франковская область - 162 случая
- Киевская область - 845 случаев
- Кировоградская область - 120 случаев
- Луганская область - 321 случай
- Львовская область - 963 случая
- Николаевская область - 422 случая
- Одесская область - 906 случаев
- Полтавская область - 900 случаев
- Ривненская область - 616 случаев
- Сумская область - 463 случая
- Тернопольская область - 469 случаев
- Харьковская область - 1255 случаев
- Херсонская область - 208 случаев
- Хмельницкая область - 854 случая
- Черкасская область - 581 случай
- Черновицкая область - 204 случая
- Черниговская область - 185 случаев
Напомним, биотехнологическая компания Moderna провела масштабные исследования и выяснила, что их препарат не такой эффективный как считалось прежде.
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