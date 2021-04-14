За прошедшие сутки в Украине подтвердили 14553 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 612 детей и 426 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

Таким образом, в стране:

госпитализированы 5063 человек,

летальных случаев - 467,

выздоровели - 12384 человека.

При этом с начала пандемии в Украине заболели 1887338 человек, выздоровели 1442618 человек, летальных случаев - 38225.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 1457 случаев

Винницкая область - 380 случаев

Волынская область - 374 случая

Днепропетровская область - 606 случаев

Донецкая область - 837 случаев

Житомирская область - 392 случая

Закарпатская - 157 случаев

Запорожская область - 876 случаев

Ивано-Франковская область - 162 случая

Киевская область - 845 случаев

Кировоградская область - 120 случаев

Луганская область - 321 случай

Львовская область - 963 случая

Николаевская область - 422 случая

Одесская область - 906 случаев

Полтавская область - 900 случаев

Ривненская область - 616 случаев

Сумская область - 463 случая

Тернопольская область - 469 случаев

Харьковская область - 1255 случаев

Херсонская область - 208 случаев

Хмельницкая область - 854 случая

Черкасская область - 581 случай

Черновицкая область - 204 случая

Черниговская область - 185 случаев

Напомним, биотехнологическая компания Moderna провела масштабные исследования и выяснила, что их препарат не такой эффективный как считалось прежде.