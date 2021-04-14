Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 13 апреля, зафиксировано 14 553 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки заболели 612 детей и 426 медработников.
Сделано 54 353 ПЦР-тестов, 22 539 ИФА-тестов и 57 450 экспресс-тестов на антиген.
За минувшие сутки:
- летальных случаев - 467;
- выздоровели - 12 384 человека;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 887 338 человек;
- выздоровели - 1 442 618 человек;
- летальных исходов - 38 225.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906), Полтавской (900) и Запорожской (876) областях.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 14553 новых случаев заражения коронавирусом
Это значит, что в трех областях будут сняты жесткие карантинные ограничения
В Украине за минувшие сутки, 11 апреля, зафиксировано 7 856 новых случаев заражения коронавирусом
З якими наслідками після хвороби доводиться стикатися тим, хто одужав, та які програми реабілітації є в нашій країні, а які у Великій Британії?
В пятницу, 9 апреля, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил о том, что украинские медики истощены