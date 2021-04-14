В Украине за минувшие сутки, 13 апреля, зафиксировано 14 553 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки заболели 612 детей и 426 медработников.

Сделано 54 353 ПЦР-тестов, 22 539 ИФА-тестов и 57 450 экспресс-тестов на антиген.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 467;

выздоровели - 12 384 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 887 338 человек;

выздоровели - 1 442 618 человек;

летальных исходов - 38 225.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 457), Харьковской (1 255), Львовской (963), Одесской (906), Полтавской (900) и Запорожской (876) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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