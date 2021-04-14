В Украину ввезут 50 тысяч тонн генно-модифицированной сои - СМИ [ Редактировать ]
В Украину вопреки законодательству хотят ввести партию генетически модифицированной сои. Согласно информации общественной организации "Закон природы", в порту "Южный" растаможки ожидает судно Papa John c 51,5 тысячами тонн семян соевых бобов с использованием незарегистрированных в Украине ГМО. Судно ожидает компания Allseed, которой в порту принадлежит завод по переработке масличных культур, отмечает издание bankova.com.ua.
Как сообщает Госпродпотребслужба, в Украине не зарегистрированы сорта сои с ГМО и продукция, произведенная с их применением. Закон "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов", запрещает ввоз ГМО на таможенную территорию Украины, в том числе в режиме реэкспорта, а также продукции, произведенной с использованием ГМО до их государственной регистрации. В соответствии с законодательством, оборотом ГМО считается транспортировка или хранение и любые действия, связанные с переходом права собственности или владения, включая продажу, обмен или дарение.
Государственная таможенная служба Украины уже заявили о невозможности растаможки партии семян ГМО сои.
по теме
Официальное Информационное письмо ведущих вирусологов Украины о результатах исследований действующего вещества протефлазид направлено всем областным департаментам здравоохранения
В среду, 14 апреля, в Киеве пройдет заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям
В первый день продаж акций НК "Верес" получил заявки на общую сумму почти 36 млн грн
В среду, 14 апреля, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сделал заявление
Со среды, 14 мая, Греция планирует принимать украинских туристов в рамках открытия границ для ряда стран из-за пределов Шенгенской зоны