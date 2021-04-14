В Украину вопреки законодательству хотят ввести партию генетически модифицированной сои. Согласно информации общественной организации "Закон природы", в порту "Южный" растаможки ожидает судно Papa John c 51,5 тысячами тонн семян соевых бобов с использованием незарегистрированных в Украине ГМО. Судно ожидает компания Allseed, которой в порту принадлежит завод по переработке масличных культур, отмечает издание bankova.com.ua.

Как сообщает Госпродпотребслужба, в Украине не зарегистрированы сорта сои с ГМО и продукция, произведенная с их применением. Закон "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов", запрещает ввоз ГМО на таможенную территорию Украины, в том числе в режиме реэкспорта, а также продукции, произведенной с использованием ГМО до их государственной регистрации. В соответствии с законодательством, оборотом ГМО считается транспортировка или хранение и любые действия, связанные с переходом права собственности или владения, включая продажу, обмен или дарение.

Государственная таможенная служба Украины уже заявили о невозможности растаможки партии семян ГМО сои.