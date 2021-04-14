На сході країни сьогодні зранку зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Неподалік Світлодарська ворог цілив із гранатометів та кулеметів.

А поблизу Майорська знову дистанційно мінував прифронтову смугу мінами ПОМ-2. У штабі запевнили - втрат немає. Напередодні на фронті загинув один український військовий. Ще троє бійців - поранені.

Загалом, минулої доби російські найманці 5 разів порушили режим тиші. Зокрема, неподалік Південного використали заборонені міномети 82 калібру. А поблизу Первомайського - застосували протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Наш кореспондент Руслан Смєщук поспілкувався з українськими армійцями на передовій. Його репортаж - далі.

Передові позиції в районі Авдіївки. Російські найманці тут стріляють щодня із різних калібрів. На цьому напрямку особливо полюбляють обстріли підствольними гранатами. На невеликій відстані, по високій траєкторії цю гранату можна закинути в окоп влучно. Проте для українських солдатів - це вже буденність.

Леонід, військовослужбовець Збройних сил України:

Кидають ВОГи з підствольного гранатомета. Вони приблизно кидають, по СПШке, по сусідним позиціям. Боятися нічого - в нас все добре.

Позивний "Жук", військовослужбовець Збройних сил України:

Сьогодні зранку був туман, от зі стрілецької зброї. Автомат, ПКМ, ВОГи кидали. А так такого особого - нічого. Це стандартно, як туман, то стрільба.

Військовик із позивним "Жук" не перший рік воює саме на цьому напрямку. Каже: власною кров'ю, так би мовити, намалював тут тактичну мапу. Він був тут вже тричі поранений.

Позивний "Жук", військовослужбовець Збройних сил України:

Перше поранення ще перед сімнадцятим роком було. Був я на посту і нас трошки накрило. Обстріляли. А в 17 коли були бої за Алмаз, і градіна, там вже без осколочного контузія. І трете - кульове було.

Періодично по сусідніх позиціях бойовики проводять короткі обстріли. Часто такими короткими чергами супротивник маскує небезпечніші - снайперські атаки.

Пару вистрелів було десь в районі промзони, дач. Чи десь звідти. Це автомат і це вже привичне. А так може бути маскування під снайпера.

Цього разу минулося. Зараз російські снайпери дуже активно і, на жаль, результативно працюють по всій лінії фронту. Лише за минулу добу вони вбили ще одного українського захисника. Кількість ворожих обстрілів загалом значно збільшилася. Щонайменше 17 разів за останню добу бойовики гатили по українських позиціях.