На острові Сент-Вінсент закінчується вода через виверження вулкану [ Редактировать ]
На карибському острові Сент-Вінсент через виверження вулкана закінчується питна вода. Залишки водних запасів забруднюють викиди попелу. Бракує місцевим і харчів. Вулкан Суфрієр прокинувся минулого тижня.
З півночі Острова евакуювали близько 20 тисяч жителів. За словами науковців, виверження може тривати тижнями. Влада заявила, що на відновлення острова потрібні сотні мільйонів доларів.
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