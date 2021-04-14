Верховна Рада ухвалила закон про реструктуризацію валютних кредитів. Хто від цього виграє і чи врятує документ боржників від захмарних сум і... колекторів?

Щоб купити омріяну двокімнатну квартиру у цій "хрущів ці", Костянтин продав усе майно у Вінниці. Та грошей все одно не вистачило. Довелося ще й у банку позичати. У 2008 році взяв валютний кредит на 130 тисяч доларів.

Костянтин Вовченко, позичальник:

На момент, коли ми брали кредит, долар коштував на нацбанку 5,05 - можете подивитися, а по комерційному курсу це було 4,80 - 4,85 гривні за один долар. Буквально через місяць долар почав коштувати 8, 12, 14. На сьогоднішній день ми маємо суму близько 28 гривень за долар.

Платити стало не під силу. Банк задіяв стандартну схему - реструктуризувати борг відмовився і продав його колекторській компанії.

Костянтин Вовченко, позичальник:

Приходили, ще раз наголошую, обклеювали двері, погрожують телефоном і наполягають, щоб перемови вести тільки через них. Це компанія "Вердікт", або ВКГУ, як вони представляються. У мене є аудіозаписи, я звертався до поліції, з проханням, щоб якісь вжити заходи, щоб вони не погрожували. Погрожували викинути на двір - "будете жити в коробці".

І таких позичальників в Україні десятки тисяч. І вони невинні, - кажуть експерти. Бо виною валютних стрибків є непрофесійна робота Нацбанку.

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

Національний банк рефінансував банки на 80 млрд грн. Як результат, така величезна грошова маса потім попала на валютний ринок, що і призвело що стрибок долара був з 5 грн до 8 грн у 2008 році. Другий стрибок відбувся 2014-15 року.

І після 13 років нарікань валютних позичальників, держава зробила крок їм назустріч. Верховна Рада напередодні проголосувала законопроєкт, яким дозволила реструктуризувати борги за кредитами у валюті. Їх перерахують на гривню і спишуть штрафи, неустойки та пеню.

Вікторія Кінзбурська, народний депутат України:

Якщо особа взяла кредит, коли долар був 5, а зараз у нас долар 28, то ми вираховуємо середнє значення цього курсу і застосовуємо його за весь період користування кредитом. Також ми перераховуємо процентну ставку і також неустойку, яка вже була сплачена за користування кредитом - ми її зараховуємо у тіло кредиту.

На погашення боргу дадуть 10 років. Якщо позичальник не платитиме - банк через три роки зможе вилучити майно. Не раніше. Або оголошуй себе банкрутом.

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

Від цієї ситуації звичайно програли банки, які будуть змушені перерахувати. Але якщо розглянути наступну ситуацію - по перше, банки повністю перекладали всі ризики з видачею кредиту на позичальника. Тобто вони за собою жодних якихось ризиків, або мали мінімальні ризики у зв'язку з цим. Як результат, перекладання відповідальності до позичальника призводило до проблемної заборгованості.

Та чи виграють зрештою від цього пересічні люди? Костянтин каже: надії майже немає.

Костянтин Вовченко, позичальник: