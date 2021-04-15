Масштабні антитерористичні навчання на Харківщині розпочала напередодні СБУ. Особливу увагу приділять прикордонним районам.

Тренування відбуваються в умовах, максимально наближених до реальних: з бойовою зброєю, військовою технікою та радіотехнічними засобами. На окремих територіях області можуть вводити обмежувальні заходи, перевіряти документи і транспорт. Служба безпеки просить громадян носити при собі документи, які посвідчують особу, і бути особливо пильними. Принагідно нагадала, щоб люди повідомляли на "Телефон довіри"

Про осіб, які виявляють інтерес до військових об'єктів, транспортної інфраструктури або будівель органів влади. Триватимуть навчання до кінця травня.