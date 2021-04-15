У Європі зробили більше ста мільйонів щеплень від COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 100 мільйонів щеплень від COVID-19 зробили в Європі. Про це повідомила президентка Єврокомісії - Урсула фон дер Ляєн. За її словами, вакцинація у країнах ЄС набирає обертів.
Наразі до держав вдалося доставити понад 120 мільйонів доз. Такі постачання вже дозволили повністю вакцинувати понад 27 мільйонів європейців.
Євросоюзу також вдалося домовитися про прискорену доставку вакцин від Pfizer/Biontech. 50 мільйонів доз препарату від коронавірусу Європа почне отримувати вже цього місяця, замість запланованого кінця року.
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