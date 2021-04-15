Моторошна ДТП під Миколаєвом. Мікроавтобус ритуальної служби виїхав на зустрічну смугу і протаранив вантажівку "Укрпошти". Остання від удару перекинулася. Її водія ушпиталили, а пасажир відбувся переляком.

Інший водій загинув на місці. Він перевозив до Одеси на кремацію тіла шести померлих від коронавірусу. Тож слідчим довелося працювати в захисних костюмах.