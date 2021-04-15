Під Миколаєвом мікроавтобус з тілами померлих від COVID-19 протаранив авто "Укрпошти" [ Редактировать ]
Моторошна ДТП під Миколаєвом. Мікроавтобус ритуальної служби виїхав на зустрічну смугу і протаранив вантажівку "Укрпошти". Остання від удару перекинулася. Її водія ушпиталили, а пасажир відбувся переляком.
Інший водій загинув на місці. Він перевозив до Одеси на кремацію тіла шести померлих від коронавірусу. Тож слідчим довелося працювати в захисних костюмах.
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