Столицю Китаю накрила пилова буря [ Редактировать ]
Китайську столицю накрила пилова буря. Індекс забруднення повітря у Пекіні перевищив позначку 300, це вп'ятеро вище за норму. Хмари піску й пилу приніс вітер із пустельних районів на півночі країни. Таке явище для китайських міст не дивина.
Зазвичай пилові бурі приходять з монгольської пустелі Гобі. Аби зупинити брудні повітряні маси, китайський уряд почав зводити "велику зелену стіну" - на північному кордоні висадили мільйони дерев.
Лі Мен Тонг, жителька Пекіна:
В обід ще сяяло сонце, а потім зненацька небо стало темним. Пролунав грім і розпочався дощ, але краплі були брудними - наче грязюка з хмар накрапала.
Гарі Зі, житель Пекіна:
Я почуваюся не дуже добре, дихати важко. У нас цьогоріч уже було кілька таких бурь. Повітря ще брудніше, ніж раніше.
по теме
Китайську столицю накрила пилова буря. Індекс забруднення повітря у Пекіні перевищив позначку 300 це вп'ятеро вище за норму. Хмари піску й пилу приніс вітер із пустельних районів на півночі країни
Китай накрила піщана буря вже вдруге за місяць. У Пекіні значно погіршилася видимість на дорогах. Кілька тижнів тому через стихію скасували авіарейси, було паралізовано дорожній рух. Цього разу усе спокійніше
Місцевих жителів закликають берегтися, зачиняти вікна та двері, а на вулиці прикривати ніс та рот
На карибському острові Сент-Вінсент через виверження вулкана закінчується питна вода. Залишки водних запасів забруднюють викиди попелу. Бракує місцевим і харчів. Вулкан Суфрієр прокинувся минулого тижня
На карибському острові Сент-Вінсент через виверження вулкана закінчується питна вода. Залишки водних запасів забруднюють викиди попелу. Бракує місцевим і харчів