В Google появилась крайне удобная функция: как использовать [ Редактировать ]
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Google представил новый способ быстрого возврата к поиску, который поможет пользователям быстро отредактировать свои запросы. Теперь, когда вы находитесь на странице результатов, вы можете просто нажать клавишу "/" ("слэш") на клавиатуре, чтобы вернуться на поле поиска.
Как заметил 9to5Google, Google начал уведомлять пользователей о новом ярлыке в уведомлении, которое всплывает в левом нижем углу, которое появляется при нажатии любой клавиши на странице выдачи результатов.
Новое уведомление в Google
При нажатии на кнопку "/", вы попадете прямо в поле поиска, где текстовый курсор появится рядом с исходным запросом. Поле поиска будет даже расширяться предложениями для типичных поисковых запросов, связанных с первым введенным вами термином.
Этот способ ускоряет уточнение поиска, так как не нужно лишний раз тянуться к мышке – Google автоматически вас перебросит к строке запроса.
К примеру, если вы хотите уточнить выдачу результатов, чтобы показывался не просто сайт Porobnosti, а дополнить запрос поиском "Podrobnosti недели", то для этого достаточно нажать "/" для добавления новых условий запроса.
Уточнение поиска при нажании клавиши "слэш"
Работает новая функция в любых современных браузерах: Chrome, Firefox, Safari, Opera и прочих. Причем как на Windows, так и на macOS и Linux.
Ранее podrobnosti.ua рассказывали о полезных ТОП-4 секретных функций в Google. Также мы сообщали о ТОП-5 способах защитить аккаунт Google от взлома.
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