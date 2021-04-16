Google представил новый способ быстрого возврата к поиску, который поможет пользователям быстро отредактировать свои запросы. Теперь, когда вы находитесь на странице результатов, вы можете просто нажать клавишу "/" ("слэш") на клавиатуре, чтобы вернуться на поле поиска.

Как заметил 9to5Google, Google начал уведомлять пользователей о новом ярлыке в уведомлении, которое всплывает в левом нижем углу, которое появляется при нажатии любой клавиши на странице выдачи результатов.

Новое уведомление в Google

При нажатии на кнопку "/", вы попадете прямо в поле поиска, где текстовый курсор появится рядом с исходным запросом. Поле поиска будет даже расширяться предложениями для типичных поисковых запросов, связанных с первым введенным вами термином.

Этот способ ускоряет уточнение поиска, так как не нужно лишний раз тянуться к мышке – Google автоматически вас перебросит к строке запроса.

К примеру, если вы хотите уточнить выдачу результатов, чтобы показывался не просто сайт Porobnosti, а дополнить запрос поиском "Podrobnosti недели", то для этого достаточно нажать "/" для добавления новых условий запроса.

Уточнение поиска при нажании клавиши "слэш"

Работает новая функция в любых современных браузерах: Chrome, Firefox, Safari, Opera и прочих. Причем как на Windows, так и на macOS и Linux.

Ранее podrobnosti.ua рассказывали о полезных ТОП-4 секретных функций в Google. Также мы сообщали о ТОП-5 способах защитить аккаунт Google от взлома.