ОПЗЖ собрала подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, на котором нужно внести изменения в бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины и помочь стране преодолеть эпидемию. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сообщил журналистам в пятницу, 16 апреля.

"Сегодня главная задача для парламента - помочь стране бороться с эпидемией. Необходимо увеличить финансирование медицины, обеспечить закупку вакцин и поддержку медиков. По инициативе нашей фракции уже собрано 153 подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Мы будем добиваться внесения изменений в бюджет, чтобы выделить дополнительные ресурсы на систему здравоохранения. Это вполне можно сделать. Достаточно сократить расходы на содержание чиновников и прекратить выбрасывать деньги на коррупционные проекты "великих строек". Также мы будем настаивать на принятии Постановления о борьбе с эпидемией COVID-19, которое станет обязательным для выполнения правительством", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что ОПЗЖ будет требовать политической ответственности Кабмина за невыполнение принятых парламентом решений.

"Правительство провалило борьбу с эпидемией. Поручения парламента не выполнены. Деньги разбазарены на пиар-проекты власти. А все, что мы сейчас слышим, - это какие-то отговорки премьера и профильных министров. Мы будем жестко ставить вопрос о политической ответственности Кабмина за провалы и требовать, чтобы исполнительная власть выполняла решения, принятые парламентом", - отметил Юрий Бойко.