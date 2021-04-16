"Власть обязана увеличить финансирование медицины, а тратит деньги на себя" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
ОПЗЖ собрала подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, на котором нужно внести изменения в бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины и помочь стране преодолеть эпидемию. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сообщил журналистам в пятницу, 16 апреля.
"Сегодня главная задача для парламента - помочь стране бороться с эпидемией. Необходимо увеличить финансирование медицины, обеспечить закупку вакцин и поддержку медиков. По инициативе нашей фракции уже собрано 153 подписи народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Мы будем добиваться внесения изменений в бюджет, чтобы выделить дополнительные ресурсы на систему здравоохранения. Это вполне можно сделать. Достаточно сократить расходы на содержание чиновников и прекратить выбрасывать деньги на коррупционные проекты "великих строек". Также мы будем настаивать на принятии Постановления о борьбе с эпидемией COVID-19, которое станет обязательным для выполнения правительством", - сказал Юрий Бойко.
Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что ОПЗЖ будет требовать политической ответственности Кабмина за невыполнение принятых парламентом решений.
"Правительство провалило борьбу с эпидемией. Поручения парламента не выполнены. Деньги разбазарены на пиар-проекты власти. А все, что мы сейчас слышим, - это какие-то отговорки премьера и профильных министров. Мы будем жестко ставить вопрос о политической ответственности Кабмина за провалы и требовать, чтобы исполнительная власть выполняла решения, принятые парламентом", - отметил Юрий Бойко.
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