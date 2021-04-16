17 апреля: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
17 апреля верующие почитают память Святого Иосифа Песнописца. По народному календарю в этот день отмечается праздник Ольховые смотрины.
Кроме того, в этом году на 17 апреля приходится Страстная пятница, посвященная воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа.
Именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
Главные приметы:
- Береза распустилась раньше, чем ольха - лето будет засушливым.
- Дождь пошел - вся весна будет пасмурной, с большим количеством осадков.
- Ветер дует с северной стороны - ждите дождей.
- Если в этот день много березового сока - летом будет много дождей.
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