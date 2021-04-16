Чергове масове убивство у Сполучених Штатах. Чоловік відкрив вогонь на парковці поштової служби у місті Індіанаполіс. Очевидці кажуть про щонайменше 10 пострілів.

Нападник убив вісьмох людей, семеро поранені. На місце прибули 30 патрульних машин. Але до перестрілки не дійшло - чоловік зайшов до пошти і там укоротив собі віку.

Мотиви злочину наразі невідомі. За підрахунками CNN, це вже 45 масове вбивство у Штатах за останній місяць.