У США чоловік відкрив вогонь на парковці [ Редактировать ]
Чергове масове убивство у Сполучених Штатах. Чоловік відкрив вогонь на парковці поштової служби у місті Індіанаполіс. Очевидці кажуть про щонайменше 10 пострілів.
Нападник убив вісьмох людей, семеро поранені. На місце прибули 30 патрульних машин. Але до перестрілки не дійшло - чоловік зайшов до пошти і там укоротив собі віку.
Мотиви злочину наразі невідомі. За підрахунками CNN, це вже 45 масове вбивство у Штатах за останній місяць.
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