В Одесі не вщухає скандал навколо архітектурної перлини міста - Будинку Русова. Причина у пластиковій пляшці, яку зненацька виявили всередині скульптури на фасаді будівлі. Тепер містяни гадають: куди пішли гроші, витрачені владою на реставрацію. Докладніше про це - далі.

Півтора року тому Одеська мерія урочисто відкривала Будинок Русова після реставрації. Святкували це як власну перемогу. На відновлення витратили сто п'ять мільйонів гривень з бюджету. Втім, незабаром по стінах пішли тріщини, а днями взагалі - розкололася скульптура на фасаді. І тоді всі побачили, всередині голови янгола не каркас, а пластикова пляшка. Одесити - шоковані.

Мы считаем, это позор потому что так нельзя делать!

Центр города, лицо города - это просто неприятно!

Все возмущены, но я мало верю в то, что что-то изменится и прислушаются к народу!

Тож, як могло таке статися, та чи не з дешевих пляшок зроблені інші елементи декору? Містяни вимагають відповідей, але отримують - мовчання. Мер міста лише коротко у "Фейсбуці" звинуватив підрядника в недоліках, а сам підрядник взагалі відмовився щось коментувати. Отже, одеситам залишається лише...жартувати.

Віталій Мельник, житель Одеси:

Ну, я радий, що наш Будинок Русова прославився на всю Україну тепер! Поєднання класичного та сучасного мистецтва в такому випадку - це непогано!

Наталя Оганесян, жителька Одеси:

Хотя они, может, поставили бутылки с какой-то целью! Он же, пластик, разлагается пятьдесят лет и они, может, так решили это дело организовать, ха-ха-ха!

А ось депутати з місцевої опозиції вказують ще на один факт. Досі невідомо, кому Належить історична будівля - наразі триває судова тяганина між міськрадою та приватною компанією. А ще нагадують: реставрацію Будинку Русова провели за рахунок чергового кредиту, який мерія взяла у банку.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Более того, на следующей сессии, которая состоится буквально через десять дней, городская власть планирует взять еще один. В один и два миллиарда гривен и потратить их в большой своей части на реставрацию. Реставрацию в кавычках. Как мы это называем, а по сути это просто наглый, беспредельный распил городского бюджета Там, наверное, уже откаты доходят до пятидесяти-семидесяти процентов, я предполагаю вот на таких вещах: рассказывают про большой ремонт, а там пластик, Мне кажется, что вот это такой кричащий факт тотальной коррупции, который сегодня разгуливает в стенах городского совета!

До слова, поліція наразі розслідує справу щодо посадовців підрядної організації. Їх підозрюють у підробці документів та привласнені бюджетних коштів під час реставрації Будинку Русова. Що ж стосується янгола із пляшкою замість обличчя, то пошкоджену скульптуру чиновники дбайливо прикрили тканиною.