В п'ятницю ввечері, 16 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" почесний президент Асоціації фермерів України, голова Союзу українського селянства Іван Томич розповів, чи готовий зараз фермер купувати землю з 1 липня.

"Однозначно - ні. На сьогодні серед сімейних фермерських господарств, серед яких нараховується 32 тисячі, кредитуються в банках тільки 8% під обігові кошти. Кредити не можуть бути доступні через те, що у бюджеті навіть не закладені кошти на компенсацію за кредити цільові. Друге - гарантійний фонд ще у процесі. Нереально його створити, тому без гарантії не можна взяти кредит домінуючій частині фермерських господарств", - зазначив президент Асоціації фермерів України.

Іван Томич додав: "У цій ситуації на сьогодні фермери (понад 90%) називають навіть викуп власних земель, які вони мають більше 20 років у постійному користуванні, неможливим. Ринок землі - це успіх, але, на жаль, у сьогоднішніх умовах пандемії, війни, тотальної бідності - є трагедією української нації".