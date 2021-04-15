В МИД Украины отреагировали на санкции США против России [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина поддерживает введение США новых санкций против России за ее действия в аннексированном Крыму и за вмешательство в американские выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Так, Кулеба отметил:
Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство Рооссии в дела других стран, в частности в выборы в США.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что демократия нуждается в защите.
Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Отметим, что в НАТО поддержали санкции и выступили с обращением.
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