В четверг, 15 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина поддерживает введение США новых санкций против России за ее действия в аннексированном Крыму и за вмешательство в американские выборы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, Кулеба отметил:

Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство Рооссии в дела других стран, в частности в выборы в США.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что демократия нуждается в защите.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Отметим, что в НАТО поддержали санкции и выступили с обращением.

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