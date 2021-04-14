Россия готовит Крым к хранению ядерного оружия - Таран [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Россия готовится хранить ядерное оружие в оккупированном Крыму. Такое заявление сделал министр обороны Украины Андрей Таран, выступая 14 апреля по видеосвязи перед комитетом Европарламента по вопросам обороны и безопасности.
Позвольте обратить внимание на то, что инфраструктура Крыма готовится для хранения ядерного оружия.
Таран не привел каких-либо доказательств своих слов. Вместе с тем их уже поспешил опровергнуть заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Глава украинского Минбороны предоставил членам Европарламента широкий обзор о сосредоточении российских сил на разных направлениях и заявил, что Москва преследует четыре цели:
- демонстрация силы с целью увеличить давление на Украину и замедлить евроатлантическую интеграцию;
- подготовка силовой операции из Крыма, чтобы решить проблему водоснабжения оккупированного полуострова;
- подготовка провокации на востоке Украины, чтобы обвинить Киев в нарушении режима тишины и использовать это как повод для расширения оккупированной территории в Луганской и Донецкой областях.
- ответ России на проведение учений Defender Europe 2021 и одновременно подготовка к российским учениям "Запад-2021".
Напомним, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев обвинил Украину в подготовке провокаций на границе и диверсий в Крыму.
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