В России новые санкции США назвали неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, точки зрения президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения.

Неприемлемым остается санкционное пристрастие США. Песков заявил, что сроки возвращения посла России в США зависят от решения Путина.

Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения Путина.

Он отметил, что посол сейчас активно работает и с Министерством иностранных дел, и с законодателями, "у него нет дефицита в общении".

Отметим, президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Отметим, что в НАТО поддержали санкции и выступили с обращением.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.