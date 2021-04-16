Санкции США против России: у Путина резко высказались о решении [ Редактировать ]
В России новые санкции США назвали неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, точки зрения президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения.
Неприемлемым остается санкционное пристрастие США. Песков заявил, что сроки возвращения посла России в США зависят от решения Путина.
Принцип взаимности никто не отменял, но все будет зависеть от решения Путина.
Он отметил, что посол сейчас активно работает и с Министерством иностранных дел, и с законодателями, "у него нет дефицита в общении".
Отметим, президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.
Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Отметим, что в НАТО поддержали санкции и выступили с обращением.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увеличение российских войск на украинской границе является попыткой России запугать Запад.
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