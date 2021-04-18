Із 1 травня в Україні відбудеться перепризначення субсидій на наступний період. На сьогодні не всі, хто отримує субсидію, потребують її. Про це в неділю ввечері, 18 квітня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

"Субсидії - це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не не хоче оплачувати комунальні послуги. І на сьогоднішній день проводиться достатньо серйозна робота стосовно підтвердження права, в тому числі - верифікація. І от результати верифікації показують те, що не всі ті, хто отримав житлову субсидію, потребують такої підтримки від держави", - сказав він.

За словами чиновника, якщо особа здійснить дороговартісну покупку на 50 тисяч гривень і більше, то в такому випадку субсидія призначатися не буде. Крім того, вводяться обмеження стосовно наявності двох житлових приміщень, двох транспортних засобів та інше.

"Зараз ми говоримо про те, що реально під такі обмеження, те, що показує верифікація, може потрапити кілька відсотків одержувачів", - зазначив Музиченко.

Заступник міністра соціальної політики також прокоментував ситуацію з переведенням пенсій на банківські картки.

"За останні 5-7 років у нас чисельність одержувачів соціальних виплат постійно зростає в банківських установах. На сьогоднішній день ми маємо десь близько тільки третини одержувачів, які отримують їх через пошту. Й абсолютно актуальним питанням є доставлення. І, відповідно, до 1 вересня передбачено планову процедуру, коли кожен одержувач відповідно пенсії або соціальної виплати має можливість обрати установу уповноваженого банку й відкрити там рахунок. При цьому передбачено те, що для маломобільних категорій населення, як і раніше, буде можливість отримувати відповідні виплати через "Укрпошту". Більше того, відповідно до умов договору, передбачено те, що й банки мають можливість забезпечувати доставлення відповідних виплат", - пояснив він.

Віталій Музиченко підкреслив, що такі нововведення дадуть можливість розвитку банківського сектору або банківських послуг, в тому числі й у сільській місцевості.

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