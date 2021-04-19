В Эстонии лягушки перекрыли самую оживленную трассу [ Редактировать ]
В столице Эстонии Таллине в связи с миграцией лягушек и жаб была перекрыта для ночного проезда одна из самых оживленных трасс до конца апреля.
Миграция земноводных происходит именно через эту дорогу, потому что они зимуют с одной ее стороны, а пруды, где размножаются животные, находятся с другой. Им оказывают помощь волонтеры, которые переносят земноводных через самые опасные участки трассы. Таким образом, людям удалось спасти более 97 тысяч особей.
В этом году добровольцы не могут собраться из-за пандемии, однако требовалось предпринять меры безопасности, ведь земноводным трудно двигаться по теплому асфальту. Из-за этого на проезжей части разом может оказаться до 300 лягушек.
Отмечается, что в этом году руководство города приняло решение перекрыть дорогу в ночной период времени. При этом в ближайшем будущем будет построен тоннель, через который животные смогут безопасно передвигаться, что также станет комфортным решением для автомобилистов.
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