13-летний сын президента Чеченской республики Адам Кадыров одержал странную победу в бою на вечере бокса в Грозном. О результатах турнира "Время Легенд 6: Спецоперация" сообщил "Грозный-информ".

Издание пишет, что "внук Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, боец клуба Ахмат" Адам Кадыров одержал победу" техническим нокаутом в одном из любительских поединков.

Противником боксера стал Аслан Биттиров из Кабардино-Балкарии, которому, по словам зрителей, Адам не оставил ни единого шанса.

У любителей бокса возникли вопросы к судейству и результатам боя после того, как видео поединка выложили в сеть.

13-летний сын президента Чеченской республики Адам Кадыров

На ринге Адам Кадыров выступал в черных трусах, а его противник Аслан Биттиров - в синих. После того, как Биттиров нанес несколько удачных атак и боксеры начали размен ударами, судья остановил бой и начал отсчитывать Биттирову нокдаун. В это время секундант противника Кадырова-младшего выбросил на ринг полотенце, признав поражение.

"Довольно непонятно, если честно", - смутились даже комментаторы, а бой признали завершенным.

Напомним, что в сентябре 2020 года Рамзан Кадыров назначил свою 21-летнюю дочь Айшат заместителем министра культуры Чечни.

Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который в 2009 году основала ее мать Медни Кадырова.

В 2018 году "Русская служба Би-би-си" сообщила, что из 150 наиболее влиятельных чиновников Чеченской республики треть являются родственниками Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что на 8-летие сыну Кадырова Адаму подарили Merсedes за $122 тысяч.