Президент Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о назначении своей 21-летней дочери Айшат (на фото слева) первым заместителем министра культуры республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Назначение Айшат на новую должность - это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах.

Кадыров написал, что его дочь через искусство показала всему миру "наши прекрасные обычаи, традиции и неповторимый образ чеченской женщины". Кроме того, отец отметил вклад Айшат в развитие филармонии Чеченской Республики. И напомнил, что в марте 2020 года она награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

По словам Кадырова, назначение его дочери замминистра культуры - не его личная инициатива, а министра культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.



Айшат Кадырова с 18 лет возглавляет модный дом Firdaws, который в 2009 году основала ее мать Медни Кадырова.

В 2018 году "Русская служба Би-би-си" сообщила, что из 150 наиболее влиятельных чиновников Чеченской республики треть являются родственниками Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что на 8-летие сыну Кадырова Адаму подарили Merсedes за $122 тысяч.