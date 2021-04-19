За короткое время он уменьшился примерно до 20,5 квадратных километра/ фото: Iz.ru

Один из самых больших айсбергов в мире под названием A68, который дрейфует в водах Атлантического океана, рискует в скором времени полностью исчезнуть.

За короткое время он уменьшился примерно до 20,5 квадратных километра, то есть почти в 300 раз. В 2017 году, когда A68 откололся от Антарктиды, его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров. Согласно спутниковым данным, от огромной ледяной глыбы осталось множество фрагментов.

Отмечается, что Национальный ледовый центр США больше не будет их отслеживать. Как рассказали ученые, айсберг был разрушен волнами, теплой водой и высокой температурой воздуха в Атлантике.

Фото: NASA

Читайте также, айсберг под названием A-74 окончательно оторвался от ледникового шельфа Антарктиды. Впервые разлом был обнаружен GPS-оборудованием еще 26 февраля 2021 года, но цветное изображение удалось получить только 1 марта с помощью спутника Landsat 8.

Кроме того, в Антарктиде появился новый крупный айсберг. Вместе с тем, исследователи наблюдают за тем, не учащается ли частота и скорость подобных отколов с течением времени, трещина разрасталась почти год и в сентябре 2017 произошел откол крупного айсберга В-44.

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