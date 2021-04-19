Прививки вакциной Pfizer начнут делать по всей стране: Ляшко назвал даты [ Редактировать ]
В воскресенье, 18 апреля, первым 366 лицам сделали прививку вакциной Pfizer-BioNTech в трех регионах - Киевской, Волынской и Сумской областях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санврач Виктор Ляшко.
В течение 19-20 апреля к процессу вакцинации препаратом присоединятся все регионы страны.
Вакцина производства Pfizer-BioNTech должна храниться и транспортироваться при температуре в пределах от -60 °C до -80 °C. По словам главного санврача, Украина обеспечивает соответствующую холодовую цепь.
18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech привито первых 366 человек, начали вакцинацию из трех регионов - Киевской, Волынской и Сумской областей. В течение 19 и 20 апреля к процессу вакцинации присоединятся все регионы страны.
Он сообщил, что для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера проектом "Безопасные и доступные лекарства" (SAFEMed, USAID) избрана частная логистическая компания ООО "Фармасофт".
Ляшко объяснил, что логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) доставляет партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они хранятся в морозильном оборудовании при температуре от -60°C до -80°C, в региональные склады в количестве и по определенному графику.
На областных складах замороженные вакцины хранятся в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60°C. С региональных складов партии предварительно размороженной вакцины забирают работники мобильных бригад, складывают ее в термосумки или термоконтейнер с температурным режимом от +2°C до +8°C и выезжают в места проведения прививки.
Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), что обеспечивает поддержание температуры меньше -60°C, - до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.
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