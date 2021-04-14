Украинец уже четыре раза переболел коронавирусом [ Редактировать ]
В Харькове один из местных жителей четыре раза переболел коронавирусом. Об этом сказал заведующий терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы №17 Роман Елисеев.
По словам врача, такое повторяющееся заражение пациента коронавирусом поясняется его проблемами со здоровьем.
Так, заведующий отделением отметил:
Один пациент переболел четыре раза. Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили чуть более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше 5 тысяч украинцев с коронавирусом попали в больницу
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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