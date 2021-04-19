Импорт российского дизельного топлива в Украину не был чем-то незаконным, а прекращение поставок связанно исключительно с нынешними политическими обстоятельствами. Об этом рассказал собственник Wexler Group Петр Белз в интервью "ЭП".

На вопрос, просчитывали ли в Wexler Group риски, прежде чем начинать импорт российских нефтепродуктов, глава компании ответил положительно.

"Я не видел в этом рисков. Скажу так: не было б Нисана (Моисеева, главы "Proton Energy Group", которая до недавнего времени являлась эксклюзивным импортером ресурса "Роснефти" в Украину, – ред.) – был бы кто-то другой, не было б нас – был бы кто-то другой", - объяснил Белз, добавив, что Wexler Group уже прекратили сотрудничество с предприятиями Моисеева.

"Если кто-то много импортирует, его всегда гоняют. В Украине так всегда происходит.

Если вы ничего не делаете – про вас не говорят, как только начинаете делать – про вас говорят", - объяснил Белз.

Глава Wexler Group отмечает и определенные позитивные для Украины моменты в импорте российских нефтепродуктов – в частности, по его словам, импорт дизельного топлива из России уберег рынок от дефицита и резкого повышения цены.

"Мы импортозависимая страна, 85% дизельного топлива импортируем. Какой была бы цена белорусского ресурса в Украине до запуска продуктопровода ("ПрикарпатЗападтранс" - ред.)?

Исчез дефицит, исчезли спекулятивные моменты, всегда есть продукт", - отметил он.

По словам Петра Белза, его компания не занималась незаконной деятельностью.

"Мы импортировали в Украину не запрещенный, не криминальный, не связанный с каким-то финансированием терроризма продукт по лучшей цене. Что мы делали не так? Поэтому нам нужно четко разделять: если это политика, то с апреля мы перестали импортировать российский продукт. Не потому, что мы не хотим этого делать, а потому, что такая политическая воля в Украине"", - объясняет он.

15 марта стало известно, что Wexler Group с апреля приостанавливает поставки российского дизельного топлива в Украину.

По итогам 2020 года компания "Анвитрейд", входящая в Wexler Group, стала лидером в рейтинге импортеров дизельного топлива.

Поставки компании по итогам прошлого года выросли по сравнению с 2019 годом на 9% до 662,3 тыс. тонн, из которых 542,2 тыс. тонн – российский ресурс.

По данным ценового агентства Argus, суммарный импорт дизтоплива, а также объемы его производства в Украине в 2020 году составили 7,38 млн тонн, а ввоз дизельного топлива на рынок Украины составил 6,19 млн тонн.

Поставки российского дизтоплива на рынок Украины в 2020 году выросли на 79 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, до 2,61 млн тонн.