В понедельник, Всемирная организация здравоохранения на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил комитет ВОЗ по ЧС, Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета.

Пандемия "все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире", заявили эксперты ВОЗ, отметив, что "риск международного распространения" болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют "скоординированного международного ответа".

При этом на прошлой неделе коронавирусом заразились более 5,2 млн человек - заболеваемость растет восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пять недель подряд.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил:

Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших.

Глава ВОЗ напомнил, что миллион человек умерли от последствий заражения коронавирусом в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни.

Потребовалось четыре месяца, чтобы достичь 2 млн случаев, и три месяца, чтобы был достигнут уровень в 3 млн.

На данный момент в мире наблюдается вызывающий тревогу рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет. По его словам, "возможно, это является результатом наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью", а также активными социальными контактами "молодых взрослых".

У мирового сообщества "имеются инструменты для того, чтобы поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они [эти инструменты] будут применяться последовательно и равноправно", напомнил Гебрейесус.

Кроме того, массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин. Минздрав планирует до конца года вакцинировать половину взрослого населения страны.

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