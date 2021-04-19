В понедельник, 19 апреля, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что сейчас в мире распространяется новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который еще называют индийским. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус.

"У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге", - добавил он.

По его словам, коронавирус "еще будет нас испытывать на прочность".

Кроме того, массовая вакцинация от коронавируса для всех желающих в Украине начнется, когда в страну поступит минимум 1 млн доз вакцин. Минздрав планирует до конца года вакцинировать половину взрослого населения страны.

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