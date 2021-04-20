Министерство образования и научных исследований Германии выделит 1,6 млрд евро на исследование COVID-19. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на свои источники.

Из этой сумму 627 млн евро предназначаются фармацевтическим компаниям BioNTech и CureVac, занимающимся разработкой вакцин против коронавируса.

1,6 млрд евро на исследования коронавируса выделяются отдельно от уже выделенных правительством ФРГ 2,9 млрд евро на исследования в области здравоохранения в 2020 году.

На исследованиях COVID-19 в Германии специализируются Центр по изучению инфекционных заболеваний имени Гельмгольца (HZI) и Немецкий центр инфекционных исследований (DZIF). По данным информагенства, HZI получил примерно 32 млн евро, а DZIF - 5,8 млн евро.

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Отмечается, что за последнее десятилетие власти Германии постоянно увеличивали расходы на исследования в области здравоохранения, включая биотехнологии. Если в 2010 году на эти цели выделили чуть менее 1,9 млрд евро, то в 2019 году - почти 2,5 млрд евро.

По данным Института имени Роберта Коха, за минувшие сутки в Германии выявили 9 609 новых случаев COVID-19, 297 человек скончались. С начала пандемии коронавирусом заболели более 3,16 млн немцев, из них 80 303 - умерли.

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Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 19 апреля, зафиксировано 8 940 новых случая коронавируса, 367 человек умерли.