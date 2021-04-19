Евросоюз получит еще 100 млн доз вакцины Pfizer/BioNtech [ Редактировать ]
Источник: Pfizer
Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech объявили о поставке в 2021 году дополнительных 100 млн доз своей мРНК-вакцины от COVID-19 27 странам-членам Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба компании Pfizer.
Таким образом в Евросоюз будут поставлены 600 млн доз вакцины Comirnaty (коммерческое название препарата Pfizer/BioNTech). Председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла так прокомментировал новую договоренность:
Мы по-прежнему стремимся как можно быстрее и безопаснее донести эту вакцину до большего числа людей в Европе, поскольку смертоносный вирус продолжает сеять хаос по всему континенту. На сегодняшний день мы выполнили все наши обязательства по поставкам перед ЕС и планируем поставить 250 млн доз в ЕС во втором квартале, что в четыре раза больше согласованного количества в первом квартале.
Глава Pfizer подчеркнул, что дополнительные 100 млн доз доведут общее количество поставок в 2021 году до 600 млн доз. Этого достаточно для вакцинации двух третей населения ЕС.
Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.
Известно, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.
Напомним, что в воскресенье, 18 апреля, в Украине началась вакцинация населения препаратом Pfizer. За сутки украинцам сделали 366 прививок.
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