Количество заражений и смертей растет: последняя статистика по коронавирусу [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 19 апреля, зафиксировано 8 940 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- новых случаев - 8 940);
- летальных случаев - 367;
- выздоровело - 12 075 человека;
За сутки заболели 414 детей и 251 медработник.
Сделано 37 557 ПЦР-тестов, 16 815 ИФА-тестов и 23 306 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 961 956 человек;
- выздоровело - 1 499 752 человек;
- летальных исходов - 40 367;
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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