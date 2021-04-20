В Украине за минувшие сутки, 19 апреля, зафиксировано 8 940 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

новых случаев - 8 940);

летальных случаев - 367;

выздоровело - 12 075 человека;

За сутки заболели 414 детей и 251 медработник.

Сделано 37 557 ПЦР-тестов, 16 815 ИФА-тестов и 23 306 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 961 956 человек;

выздоровело - 1 499 752 человек;

летальных исходов - 40 367;

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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