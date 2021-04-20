Голливудский актер Майкл Китон снова воплотится в Бэтмена, на этот раз в фильме "Флэш". Об этом сообщает The Wrap со ссылкой на кастинг-агентство ICM, представляющее артиста.

Съемки нового проекта кинокомпании Warner Bros. начались в Лондоне 19 апреля. Режиссером "Флэша" стал режиссер фильма ужасов "Оно" Андреас Мускетти. Флэша сыграет Эзра Миллер.

В центре сюжета - Барри Аллен Эзры Миллера, который путешествует во времени, чтобы предотвратить смерть своей матери. Аллен непреднамеренно создает другую вселенную, которую защищает Бэтмен Китона.

Помимо Китона, роль Бэтмена исполнит Бен Аффлек, поскольку действие будет разворачиваться в разных временных промежутках. По словам режиссера, наибольшую значимость в истории будет иметь Брюс Уэйн Аффлека.

"Флэш" выйдет на экраны 4 ноября 2022 года.

Еще в марте 69-летний Китон в интервью изданию Deadline выражал сомнение в том, что будет сниматься.

Вы знаете, что меня больше всего беспокоит? Это COVID. Я встревожен. Я слежу за ситуацией с коронавирусом в Великобритании больше, чем за чем бы то ни было еще. Это все определяет, и вот почему я живу за городом здесь, на семи гекатарах, и держусь подальше от всех. Так что это первое, что я хочу сказать обо всех проектах. Я смотрю на происходящее и думаю: эта штука (коронавирус - ред.) убьет меня? И знаете, если этого не произойдет, тогда мы поговорим.

Майкл Китон впервые сыграл супергероя в костюме летучей мыши в 1989 году в блокбастере Тима Бертона "Бэтмен". В 1992 он вернулся к роли в картине "Бэтмен возвращается". Актеру предложили роль и в третьей серии франшизы "Бэтмен навсегда" (1995), однако он от нее отказался после того, как Бертона сместили с должности режиссера.

Майкл Китон в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается" (1992)

Кроме Китона, Бэтмена играли:

Кристиан Бэйл в трилогии Кристофера Нолана "Темный рыцарь".

Бен Аффлек - "Бэтмен против Супермена" На заре справедливости" (2016), "Отряд самоубийц" (2016), "Лига справедливости" (2017) и "Лига справедливости Зака Снайдера" (2021).

Вэл Килмер ("Бэтмен навсегда").

Джордж Клуни ("Бэтмен и Робин").

Напомним, что Роберт Паттинсон сейчас снимается в продолжении франшизы "Бэтмен". Из-за пандемии премьера фильма перенесена на 1 октября 2021 года.