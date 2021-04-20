В мае украинцам, которые имеют статус ветеранов войны, жертвы нацистских преследований или детей войны, дадут одноразовую денежную помощь.

Когда выплатят дополнительную помощь?

В 2021 году одноразовая ежегодная выплата была увеличена и ко Дню памяти и примирения. Ветераны, а также участники боевых действий получат повышенные суммы. Средства должны быть выплачены до 5 мая.

Кому и в каком размере дадут выплаты?

Лицам с инвалидностью:

I группы - 4421 гривен

II группы - 3906 гривен

III группы - 3391 гривен

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет), заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1491 гривну.

Лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной выплатят 4421 гривну.



Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в следствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в следствии общего заболевания, трудового травматизма и по другим причинам, которые не вступили в брак повторно - 966 гривен.

Участникам войны и бывшим заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были вывезены на принудительные работы, детям партизанов, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага – 612 гривен.

Стоит отметить, что если ветераны одновременно относятся к нескольким категориям, то помощь будет выплачиваться только одна – та, что в большем размере.

Денежную помощь будут перечислять местным органам социальной защиты населения, центрами по начислению и осуществлению социальных выплат на специальные счета воинских частей, учреждений, организаций по месту службы.

Если получатели помощи, которые не имеют на нее право, не получили деньги 5 мая, то они могут обратиться за ней в местные органы социальной защиты по месту регистрации и получить ее до 30 сентября.

Ранее мы писали о том, что пенсии в Украине будут выдавать по-новому. С сентября 2021 года в Украине планируется переход пенсий на банковскую карточку. Также сообщалось, что выплаты при рождении ребенка хотят поднять до 50 тысяч.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.